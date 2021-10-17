В понедельник, 17-го октября, состоится матч одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором одесский «Черноморец» будет принимать ровенский «Верес».

Игра пройдет в Одессе на стадионе «Черноморец». Стартовый свисток прозвучит в 19:30.

«Черноморец» – «Верес». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Матч в Одессе будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Верес».