Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ставить такие пенальти, как с рукой Миколенко, нонсенс»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал пенальти за игру рукой Виталия Миколенко, который был назначен в матче «Львов» – «Динамо» (1:4).

«Я понимаю, правила и все такое, но ставить такие пенальти, как с рукой Миколенко, в принципе – нонсенс. И самое печальное, что разные судьи, по-разному трактуют такие ситуации», – написал Левченко.

Напомним, главным арбитром поединка «Львов» – «Динамо» была Екатерина Монзуль.