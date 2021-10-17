Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ставить такие пенальти, как с рукой Миколенко, нонсенс»

Специалист прокомментировал пенальти, назначенный во Львове

  • 17.10.2021 01:59
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Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Ставить такие пенальти, как с рукой Миколенко, нонсенс»
© Instagram. Евгений Левченко

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал пенальти за игру рукой Виталия Миколенко, который был назначен в матче «Львов» – «Динамо» (1:4).

«Я понимаю, правила и все такое, но ставить такие пенальти, как с рукой Миколенко, в принципе – нонсенс. И самое печальное, что разные судьи, по-разному трактуют такие ситуации», – написал Левченко.

Напомним, главным арбитром поединка «Львов» – «Динамо» была Екатерина Монзуль.

Источник — Sport.ua

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