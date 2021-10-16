Денис ГАРМАШ – о замене Супряги: «Тренер сказал выходить, и я вышел»

Автор двух забитых мячей в ворота «Львова» Денис Гармаш прокомментировал выездную победу над непростым соперником (4:1).

- До 30-й минуты у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед. Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы.

После сборных всегда тяжело играть - половина игроков уезжают, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю.

- Твои забитые мячи - это признак особого класса?

- В принципе, оказался в нужном месте - и удалось забить (улыбается). Нельзя сказать, что это какое-то особое ощущение нападающего - так удачно сложилось.

- Первый твой мяч вышел трудовым...

- Да, все ребята молодцы, поздравляю всю команду.

- Ты вышел на поле еще в первом тайме. Что ты должен был изменить?

- Честно говоря, не знаю. Тренер сказал выходить, и я вышел.