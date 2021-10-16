Денис ГАРМАШ – о замене Супряги: «Тренер сказал выходить, и я вышел»

Игрок «Динамо» – о победе над «Львовом»

  • 16.10.2021 21:36
  • 3173 просмотра
  • 2 комментария
Денис ГАРМАШ – о замене Супряги: «Тренер сказал выходить, и я вышел»
© ФК Динамо Киев. Денис Гармаш

Автор двух забитых мячей в ворота «Львова» Денис Гармаш прокомментировал выездную победу над непростым соперником (4:1).

- До 30-й минуты у нас было не так много моментов, чтобы забить. Затем мы пропустили, и хорошо, что сразу удалось отыграться, а перед перерывом и выйти вперед. Во втором тайме, уже действуя на контратаках, довели матч до победы.

После сборных всегда тяжело играть - половина игроков уезжают, половина остается в команде. Но хорошо, что сегодня удалось уверенно выиграть, с чем всех и поздравляю.

- Твои забитые мячи - это признак особого класса?
- В принципе, оказался в нужном месте - и удалось забить (улыбается). Нельзя сказать, что это какое-то особое ощущение нападающего - так удачно сложилось.

- Первый твой мяч вышел трудовым...
- Да, все ребята молодцы, поздравляю всю команду.

- Ты вышел на поле еще в первом тайме. Что ты должен был изменить?
- Честно говоря, не знаю. Тренер сказал выходить, и я вышел.

Источник — ФК Динамо Киев

(32 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    slafko
    online
    slafko, 16.10.2021 22:49
    0
    Вышел и закопал все надежды Супряги забив дважды.
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    Руслан Шевченко
    online
    Руслан Шевченко, 16.10.2021 22:31
    0
    Ля, ля старичок, боровичек, 2 молодость ..
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