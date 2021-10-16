Шансов в Динамо не будет? Луческу заменил Супрягу в первом тайме

Наставник «Динамо» Мирча Луческу сделал замену на 41-й минуте матча против «Львова, убрав с поля форварда Владислава Супрягу.

Тренер в течение тайма кричал на молодого игрока и был им явно недоволен. Супряга не реализовал один хороший момент.

Вместо Супряги вышел Денис Гармаш, который в нынешнем сезоне удачно действует на позиции форварда.

Владислав в текущем сезоне не забивал.