Шансов в Динамо не будет? Луческу заменил Супрягу в первом тайме

Наставник «Динамо» Мирча Луческу сделал замену на 41-й минуте матча против «Львова, убрав с поля форварда Владислава Супрягу.
Тренер в течение тайма кричал на молодого игрока и был им явно недоволен. Супряга не реализовал один хороший момент.
Вместо Супряги вышел Денис Гармаш, который в нынешнем сезоне удачно действует на позиции форварда.
Владислав в текущем сезоне не забивал.
Источник — Sport.ua
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Не борется
Вечно недовольная рода,руками мазает,все ему не так
Что -то по психологии капитально пошло не так у парня
На виході - порожнє місце на полі.
Не вижу у него скорости сейчас
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