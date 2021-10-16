Шансов в Динамо не будет? Луческу заменил Супрягу в первом тайме

Форвард не использует свои шансы

  • 16.10.2021 17:56
  • 2162 просмотра
  • 6 комментариев
Шансов в Динамо не будет? Луческу заменил Супрягу в первом тайме
© fcdynamo.kiev.ua

Наставник «Динамо» Мирча Луческу сделал замену на 41-й минуте матча против «Львова, убрав с поля форварда Владислава Супрягу.

Тренер в течение тайма кричал на молодого игрока и был им явно недоволен. Супряга не реализовал один хороший момент.

Вместо Супряги вышел Денис Гармаш, который в нынешнем сезоне удачно действует на позиции форварда.

Владислав в текущем сезоне не забивал.

Источник — Sport.ua

(21 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    umnuy2
    online
    umnuy2, 16.10.2021 17:58
    +2
    Сам виноват.
    Не борется
    Вечно недовольная рода,руками мазает,все ему не так
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 18:02
    +1
    чемпион мира, в такого футболиста надо верить, а не заменять в первом тайме.
    Ссылка
    Mika Moroz
    Mika Moroz, 16.10.2021 18:00
    +1
    Жаль
    Что -то по психологии капитально пошло не так у парня
    Ссылка
    Istm
    online
    Istm, 16.10.2021 18:00
    +1
    шансів йому давали огого скільки.
    На виході - порожнє місце на полі.
    Ссылка
    umnuy2
    online
    umnuy2, 16.10.2021 18:05
    0
    zepofriends, 16.10.2021 18:02
    чемпион мира, в такого футболиста надо верить, а не заменять в первом тайме.
    Так он выделялся скоростью,а теперь разпузел.
    Не вижу у него скорости сейчас
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.10.2021 18:01
    0
    Не столько Супряга задолбал, сколько ИМС который отпустил бы летом человека восвояси и не мучал. Не тянет он уровень Динамо.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности