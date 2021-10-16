Мирча ЛУЧЕСКУ: «Супряга должен подумать. Надеюсь, он вынесет урок»

«Динамо» в матче УПЛ обыграло «Львов» со счетом 4:1 и вернулось на 1-е место в таблице. Игру прокомментировал наставник киевлян Мирча Луческу.
Кроме того, тренер пояснил, почему заменил Владислава Супрягу на 41-й минуте.
«Мы доминировали, хотя было сложное поле для контроля мяча. Смогли не дать сопернику сыграть в его футбол и могли сами забивать до того, как пропустили. Супряга должен был забивать, 100% момент. Расслабленность нашего игрока в этом эпизоде».
«Где-то повезло, что сразу отыгрались после пенальти. А во втором тайме игра шла в одни ворота, разница в классе видна. Я доволен игроками».
«Замена Супряги на 41-й минуте? Для него это возможность подумать. Он не забил тот гол, который должен был. Потом сфолил на нашей половине поля. Он должен был сконцентрированным. У него есть все качества для форварда - физические и технические. Но он должен понимать, что профессиональный футбол это и характер».
«Надеюсь, он вынесет уроки из этой замены», - сказал Луческу в интервью Футбол 1.
Источник — Sport.ua
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