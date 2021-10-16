Мирча ЛУЧЕСКУ: «Супряга должен подумать. Надеюсь, он вынесет урок»

Наставник оценил победу в матче УПЛ

  • 16.10.2021 19:25
  • 2970 просмотров
  • 4 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Супряга должен подумать. Надеюсь, он вынесет урок»
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» в матче УПЛ обыграло «Львов» со счетом 4:1 и вернулось на 1-е место в таблице. Игру прокомментировал наставник киевлян Мирча Луческу.

Кроме того, тренер пояснил, почему заменил Владислава Супрягу на 41-й минуте.

«Мы доминировали, хотя было сложное поле для контроля мяча. Смогли не дать сопернику сыграть в его футбол и могли сами забивать до того, как пропустили. Супряга должен был забивать, 100% момент. Расслабленность нашего игрока в этом эпизоде».

«Где-то повезло, что сразу отыгрались после пенальти. А во втором тайме игра шла в одни ворота, разница в классе видна. Я доволен игроками».

«Замена Супряги на 41-й минуте? Для него это возможность подумать. Он не забил тот гол, который должен был. Потом сфолил на нашей половине поля. Он должен был сконцентрированным. У него есть все качества для форварда - физические и технические. Но он должен понимать, что профессиональный футбол это и характер».

«Надеюсь, он вынесет уроки из этой замены», - сказал Луческу в интервью Футбол 1.

Источник — Sport.ua

(31 голос)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 19:33
    +1
    да не мучайте его, отправьте в Одессу.
    Ссылка
    dd dent
    online
    dd dent, 16.10.2021 19:31
    +1
    Воспитательные меры
    Ссылка
    PUTINHUILO
    online
    PUTINHUILO, 16.10.2021 19:36
    0
    Да ну
    А до этого ему не надо было думать?
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    Kovall
    online
    Kovall, 16.10.2021 19:33
    0
    думи мої думи
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