В субботу, 16 октября, состоится матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против «Колоса».
Поединок пройдет в Днепре на стадионе «Днепр-Арена», стартовый свисток прозвучит в 19:30.
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале УНІАН.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Днепр-1 – Колос. Йовичевич назвал основу. Стартовые составы команд
Источник — Sport.ua
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