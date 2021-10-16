14-й тур
Эпицентр Дунаевцы
1 : 0
Буковина
16.10.2021, FT

Вторая лига. Карпаты разгромили Чайку, Металлург вырвал победу над Энергией

Состоялись девять матчей 14-го тура

  • 16.10.2021 19:22
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Вторая лига. Карпаты разгромили Чайку, Металлург вырвал победу над Энергией
© ФК Карпаты Львов. Денис Кожанов

16 октября состоялись девять матчей 14-го тура Второй лиги. Еще один был перенесен из-за вспышки коронавируса.
 
В Группе А «Карпаты» разгромили на выезде «Чайку»,  «Эпицентр Дунаевцы» минимально обыграл  «Буковину».
 
В Группе Б «Скорук» разобрался с «Сумами»,  «Металлург» в меньшинстве одолел «Энергию», а «Балканы» привезли победу из Николаева.
 
Вторая лига. 14-й тур 
 
Группа А
 
Любомир Ставище – Чернигов – 0:3
Голы: Романченко (11 пен.), Сердюк (49), Порохня (53)

Эпицентр Дунаевцы – Буковина Черновцы – 1:0
Гол: Ивашко (31)

Чайка Петропавловская Борщаговка – Карпаты Львов – 0:4
Голы: Кожанов (7, 44 пен.), Приймак (27), Будник (90+1)

ЛНЗ Черкасcы – Нива Винница – перенесен из-за вспышки коронавируса у ЛНЗ

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
 
Группа Б
 
Энергия Новая Каховка – Металлург Запорожье – 0:1
Гол: Сидоров (86)

Скорук Томаковка – Сумы – 6:0
Голы: Цыбульский (1), Разуваев (16), Мишуренко (58 пен.), Красов (77), Жуков (82, 90)

Полтава – Таврия – 1:3
Голы: Яременко (21) – Билокинь (8), Бойко (26 пен., 88)

Кристалл Херсон – Тростянец – 2:2
Голы: Козак (55), Процишин (67) – Гайван (50), Полянский (81)

Николаев – Балканы Заря – 1:2
Голы: Нечипоренко (16) – Приблуда (23, 59)

Волчанск – Никополь – 2:0
Голы: Коваленко (75), Луан Боржес (78)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Источник — Sport.ua

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