Вторая лига. Карпаты разгромили Чайку, Металлург вырвал победу над Энергией

16 октября состоялись девять матчей 14-го тура Второй лиги. Еще один был перенесен из-за вспышки коронавируса.
В Группе А «Карпаты» разгромили на выезде «Чайку», «Эпицентр Дунаевцы» минимально обыграл «Буковину».
В Группе Б «Скорук» разобрался с «Сумами», «Металлург» в меньшинстве одолел «Энергию», а «Балканы» привезли победу из Николаева.
Вторая лига. 14-й тур
Группа А
Любомир Ставище – Чернигов – 0:3
Голы: Романченко (11 пен.), Сердюк (49), Порохня (53)
Эпицентр Дунаевцы – Буковина Черновцы – 1:0
Гол: Ивашко (31)
Чайка Петропавловская Борщаговка – Карпаты Львов – 0:4
Голы: Кожанов (7, 44 пен.), Приймак (27), Будник (90+1)
ЛНЗ Черкасcы – Нива Винница – перенесен из-за вспышки коронавируса у ЛНЗ
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Группа Б
Энергия Новая Каховка – Металлург Запорожье – 0:1
Гол: Сидоров (86)
Скорук Томаковка – Сумы – 6:0
Голы: Цыбульский (1), Разуваев (16), Мишуренко (58 пен.), Красов (77), Жуков (82, 90)
Полтава – Таврия – 1:3
Голы: Яременко (21) – Билокинь (8), Бойко (26 пен., 88)
Кристалл Херсон – Тростянец – 2:2
Голы: Козак (55), Процишин (67) – Гайван (50), Полянский (81)
Николаев – Балканы Заря – 1:2
Голы: Нечипоренко (16) – Приблуда (23, 59)
Волчанск – Никополь – 2:0
Голы: Коваленко (75), Луан Боржес (78)
Источник — Sport.ua
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