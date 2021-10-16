Вторая лига. Матчи 14-го тура. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

16 октября проходят поединки 14-го тура Второй лиги чемпионата Украины.
Смотрите видеотрансляцию матчей тура.
Вторая лига. 14-й тур
15 октября
- 13:00. МФА Мукачево – Диназ Вышгород – 1:3
16 октября
- 14:00. Любомир Ставище – Чернигов
- 14:00. Скорук Томаковка – Сумы
- 14:00. Энергия Новая Каховка – Металлург Запорожье
- 14:00. Эпицентр Дунаевцы – Буковина Черновцы
- 15:00. Волчанск – Никополь
- 15:00. Кристалл Херсон – Тростянец
- 15:00. ЛНЗ Черкасcы – Нива Винница
- 15:00. Николаев – Балканы Заря
- 15:00. Полтава – Таврия
- 15:00. Чайка Петропавловская Борщаговка – Карпаты Львов
Видеотрансляция матчей
Источник — Sport.ua
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