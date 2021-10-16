16 октября состоится матч 11-го тура УПЛ, в котором сыграют «Мариуполь» и «Металлист 1925». Начало встречи – в 14:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Мариуполь – Металлист 1925. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Андрей Кулаков (Мариуполь).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.