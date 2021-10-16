Свитолина вернется в топ-6 рейтинга WTA со следующей недели

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина с понедельника, 18 октября вернется в топ-6 рейтинга WTA. Это стало известно после полуфинальных матчей турнира в Индиан-Уэллсе.

В случае завоевания титула обойти украинку и ворваться в топ-6 могла Онс Жабер из Туниса. Однако она в полуфинале проиграла испанке Паоле Бадосе Хиберт.

А вот сама Свитолина с понедельника обойдет в рейтинге обойдет четвертую ракетку мира, польку Игу Свентек. У нее сгорают очки за прошлогоднюю победу на Ролан Гаррос.

Сама Свитолина с турнира в Индиан-Уэллсе вылетела в четвертом раунде от Джессики Пегулы.