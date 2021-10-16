Свитолина вернется в топ-6 рейтинга WTA со следующей недели

Украинка снова поднимется на одну строчку

  • 16.10.2021 08:47
  • 609 просмотров
  • 1 комментарий
Свитолина вернется в топ-6 рейтинга WTA со следующей недели
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Седьмая ракетка мира Элина Свитолина с понедельника, 18 октября вернется в топ-6 рейтинга WTA. Это стало известно после полуфинальных матчей турнира в Индиан-Уэллсе.

В случае завоевания титула обойти украинку и ворваться в топ-6 могла Онс Жабер из Туниса. Однако она в полуфинале проиграла испанке Паоле Бадосе Хиберт.

А вот сама Свитолина с понедельника обойдет в рейтинге обойдет четвертую ракетку мира, польку Игу Свентек. У нее сгорают очки за прошлогоднюю победу на Ролан Гаррос.

Сама Свитолина с турнира в Индиан-Уэллсе вылетела в четвертом раунде от Джессики Пегулы.

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dudigo78
    online
    dudigo78, 16.10.2021 09:06
    +1
    Але вже 100% не зіграє на Підсумковому після якого опуститься в рейтингу десь на 20 місце
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