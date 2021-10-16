Индиан-Уэллс (WTA). Известна пара финалисток

Сегодня ночью на турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США) состоялись полуфинальные матчи. Виктория Азаренко в трехсетовом триллере обыграла Алену Остапенко, матч продолжался 2 часа и 22 минуты.
Второй полуфинал был менее напряженным. Испанка Паола Бадоса Хиберт в двух сетах за 1 час и 23 минуты обыграла Онс Жабер из Туниса.
1/2 финала
Виктория Азаренко (Беларусь, 27) – Алена Остапенко (Латвия, 24) – 3:6, 6:3, 7:5
Онс Жабер (Тунис, 12) – Паола Бадоса Хиберт (Испания, 21) – 3:6, 3:6
Ранее определились полуфиналисты турнира в Индиан-Уэллсе у мужчин.
Источник — Sport.ua
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