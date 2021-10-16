Индиан-Уэллс (WTA). Известна пара финалисток

Состоялись полуфиналы на престижном турнире в США

  • 16.10.2021 08:23
  • 614 просмотров
  • 2 комментария
Индиан-Уэллс (WTA). Известна пара финалисток
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виктория Азаренко

Сегодня ночью на турнире WTA в Индиан-Уэллсе (США) состоялись полуфинальные матчи. Виктория Азаренко в трехсетовом триллере обыграла Алену Остапенко, матч продолжался 2 часа и 22 минуты.

Второй полуфинал был менее напряженным. Испанка Паола Бадоса Хиберт в двух сетах за 1 час и 23 минуты обыграла Онс Жабер из Туниса.

1/2 финала

Виктория Азаренко (Беларусь, 27) – Алена Остапенко (Латвия, 24) – 3:6, 6:3, 7:5

Онс Жабер (Тунис, 12) – Паола Бадоса Хиберт (Испания, 21) – 3:6, 3:6

Ранее определились полуфиналисты турнира в Индиан-Уэллсе у мужчин.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    dudigo78
    online
    dudigo78, 16.10.2021 09:08
    0
    Світоліна вже не дожене Бадосу чи Жабер, тому Підсумковий пролітає, навіть якщо буде дві відмови
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    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 16.10.2021 08:35
    0
    Свитолина сейчас в Чемпионской гонке 11 (из-за отказников 9я -запасная), если Азаренко победит в финале,то Элина буде на одну строчку ниже - 12 (10я -запасная).
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