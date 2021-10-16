ПОВОРОЗНЮК: «Я Шахтер просто панически ненавижу. Мы заберем у них очки»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как относится к донецкому «Шахтеру».
«Я болел всю жизнь за «Шахтер», потому что мне все время не нравились тренеры киевского «Динамо», начиная с Блохина. Но после того, как «Шахтер» так поступил с нами, теперь для меня табу, я «Шахтер» просто панически ненавижу. Я все сделаю, чтобы забрать у них очки, когда они к нам приедут.
«Шахтер» начал нас обвинять в том, что мы не включили подогрев поля [в Кропивницком]. Хотя мой директор созванивался с их представителями. Они, наоборот, просили, чтобы подогрев не включали, чтобы там не было каши. Иначе бразильцы ноги поломают перед отпуском. Мы накрыли, сделали все, что они просили. А потом они приехали и уже заранее знали, что матча не будет.
Я позвонил Палкину и предложил на следующий день сыграть на «Олимпийском». Или же я готов оплатить любой стадион. Где хотите, там и давайте играть, куда скажете – мы приедем. Он ответил: нет, бразильцы уже взяли билеты, технарь и все. Они испугались играть, и настрой у меня был просто сумасшедший».
Напомним, в прошлом сезоне «Ингульцу» было засчитано техническое поражение (0:3) в матче УПЛ против «Шахтера». Поединок не состоялся из-за неготовности поля, поскольку не был включен подогрев.
Источник — YouTube
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Всю жизнь болел, потому что не нравились тренеры ДК начиная с Блохина? Мужик тебе сколько получается лет 15-25? Просто выглядишь ты старше.
https://sport.ua/news/517498-prezident-ingultsa-nashel-vinovnogo-v-tom-chto
-match-s-shahterom-ne-sostoyalsya
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Это признак профессионализма персонала Ингульца, который делает то что соперник ему скажет, а не то что положено по уставу.
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Но что самое интересное это то что это новая версия оправданий Поворознюка. В прошлой версии упоминагий о вине Шахты не было, а были только обвинения в адрес директора Ингульца, который решил секономить денег и себе забрать секономленое бабло. Так что Поворознюк - одиозный и двулисный тип, которому верить нельзя.
Всю жизнь болел, потому что не нравились тренеры ДК начиная с Блохина? Мужик тебе сколько получается лет 15-25? Просто выглядишь ты старше.
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