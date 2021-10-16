ПОВОРОЗНЮК: «Я Шахтер просто панически ненавижу. Мы заберем у них очки»

Президент «Ингульца» рассказал, как относится к донецкому клубу

  • 16.10.2021 07:30
  • 3968 просмотров
  • 10 комментариев
ПОВОРОЗНЮК: «Я Шахтер просто панически ненавижу. Мы заберем у них очки»
© Пряма червона. Александр Поворознюк

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк рассказал, как относится к донецкому «Шахтеру».

«Я болел всю жизнь за «Шахтер», потому что мне все время не нравились тренеры киевского «Динамо», начиная с Блохина. Но после того, как «Шахтер» так поступил с нами, теперь для меня табу, я «Шахтер» просто панически ненавижу. Я все сделаю, чтобы забрать у них очки, когда они к нам приедут.

«Шахтер» начал нас обвинять в том, что мы не включили подогрев поля [в Кропивницком]. Хотя мой директор созванивался с их представителями. Они, наоборот, просили, чтобы подогрев не включали, чтобы там не было каши. Иначе бразильцы ноги поломают перед отпуском. Мы накрыли, сделали все, что они просили. А потом они приехали и уже заранее знали, что матча не будет.

Я позвонил Палкину и предложил на следующий день сыграть на «Олимпийском». Или же я готов оплатить любой стадион. Где хотите, там и давайте играть, куда скажете – мы приедем. Он ответил: нет, бразильцы уже взяли билеты, технарь и все. Они испугались играть, и настрой у меня был просто сумасшедший».

Напомним, в прошлом сезоне «Ингульцу» было засчитано техническое поражение (0:3) в матче УПЛ против «Шахтера». Поединок не состоялся из-за неготовности поля, поскольку не был включен подогрев.

Источник — YouTube

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Комментарии
Сначала:
    cerik66
    online
    cerik66, 16.10.2021 09:00
    0
    zepofriends, 16.10.2021 08:52
    жека сортирщик проснулся
    А ты чучундра и спать не ложилось,все ветки на спорт юа загадило.
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 08:52 (изменен)
    -2
    жека сортирщик проснулся
    Ссылка
    suforza1921
    online
    suforza1921, 16.10.2021 08:35
    -2
    Панічно ненавиджу сільських вискочок, які є нічим не більше, ніж забавкою в руках своїх пихатих і зарозумілих агровласників. Такі колективи й у такій кількості спотворюють вигляд прем'єр ліги, перетворюючи її на таку собі першість району з колективами фізкультури. Інгулець у цьому переліку - найяскравіший представник. Сподіваюсь, що інгульці, минаї, колоси незабаром повернуться туди - де їм і місце - у другу лігу або у аматорські чемпіонати.
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    Дмитрий Рыженко
    online
    Дмитрий Рыженко, 16.10.2021 08:08
    -2
    "Я болел всю жизнь за «Шахтер», потому что мне все время не нравились тренеры киевского «Динамо», начиная с Блохина."
    Всю жизнь болел, потому что не нравились тренеры ДК начиная с Блохина? Мужик тебе сколько получается лет 15-25? Просто выглядишь ты старше.
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 16.10.2021 07:58
    -2
    Вот нашёл прошлый коментарий Поворознюка, где он уверяет что Шахтёр не причём, а виновник - его директор Женя Мороз, который без согласованости не включил отопление, после чего Поворознюка его попросил написать заявление за свой счёт....
    https://sport.ua/news/517498-prezident-ingultsa-nashel-vinovnogo-v-tom-chto
    -match-s-shahterom-ne-sostoyalsya
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    New Zealander
    online
    New Zealander, 16.10.2021 07:53
    -2
    "Они, наоборот, просили, чтобы подогрев не включали, чтобы там не было каши" .
    *********
    Это признак профессионализма персонала Ингульца, который делает то что соперник ему скажет, а не то что положено по уставу.
    **********
    Но что самое интересное это то что это новая версия оправданий Поворознюка. В прошлой версии упоминагий о вине Шахты не было, а были только обвинения в адрес директора Ингульца, который решил секономить денег и себе забрать секономленое бабло. Так что Поворознюк - одиозный и двулисный тип, которому верить нельзя.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 08:05
    -3
    "панически ненавижу" интересное выражение, это как, обсираюсь, но сделаю всё чтобы отобрать у Шахтёра очки у мужика явно смешанные чувства относительно шахты.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 08:23
    -4
    Kapitoshka, 16.10.2021 08:19
    Коли харчуешся комбікормами з ГМО, виглядаєш саме так!)
    вообще уже давно научно доказано что ГМО никак негативно не влияет на организм. древняя страшилка, в которую до сих пор многие верят.
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    Kapitoshka
    Kapitoshka, 16.10.2021 08:19
    -5
    Дмитрий Рыженко, 16.10.2021 08:08
    "Я болел всю жизнь за «Шахтер», потому что мне все время не нравились тренеры киевского «Динамо», начиная с Блохина."
    Всю жизнь болел, потому что не нравились тренеры ДК начиная с Блохина? Мужик тебе сколько получается лет 15-25? Просто выглядишь ты старше.
    Коли харчуешся комбікормами з ГМО, виглядаєш саме так!)
    Ссылка
    zepofriends
    online
    zepofriends, 16.10.2021 08:29
    -6
    Kapitoshka, 16.10.2021 08:19
    Коли харчуешся комбікормами з ГМО, виглядаєш саме так!)
    это у мужика уже водно-солевые нарушения в организме, типа по возрасту это нормально так выглядеть, на самом деле нет.
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