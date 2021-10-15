15 октября состоялся матч 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины.
Оболонь – Кремень – 2:0. Видео голов и обзор матча (смотреть на YouTube)
Голы: Константин Черний, 69, Артур Мурза, 84.
События матча
|84'
|ГОЛ ! Мяч забил Артур Мурза (Оболонь).
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Константин Черний (Оболонь).
Источник — Sport.ua
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