В пятницу, 15 октября, состоится матч 14-го тура Первой лиги Украины, в котором киевская «Оболонь» примет «Кремень» из Кременчуга. Начало в 17:30.
Источник — Sport.ua
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- Футбол
В пятницу, 15 октября, состоится матч 14-го тура Первой лиги Украины, в котором киевская «Оболонь» примет «Кремень» из Кременчуга. Начало в 17:30.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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