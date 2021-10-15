В субботу, 16-го октября, состоится матч одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Львов» и киевское «Динамо».

Игра пройдет во Львове на стадионе «Арена Львов» и судить ее будет харьковчанка Екатерина Монзуль. Начало встречи в 17:00.

«Львов» – «Динамо». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Динамо», за которой можно следить здесь.