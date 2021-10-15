ДЕ ДЗЕРБИ: Мы делаем все, чтобы выиграть УПЛ. Надо создать трудности Динамо

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Зарей» (6:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Почему так легко выиграли матч? Это менталитет. Мы делаем все, чтобы выиграть чемпионат. В прошлом сезоне «Динамо» выиграло чемпионат, а мы не завоевали ни одного титула. Сегодняшний матч был для нас очень важным. В такой игре мы должны были показать, что у нас правильный менталитет для создания трудностей «Динамо». Когда у нас выработается такой менталитет, все станет легче, потому что у нас сильная команда и игроки.

Мы потеряли Траоре, а для нас это ключевой игрок. Сейчас все остальные должны взять кусочек от Траоре. Педриньо должен взять кусочек от Траоре, потому что должен забивать голы. Фернандо уже 22 года, и он должен решить, что хочет делать в своей жизни. Тете, Марлос, Патрик, Сикан, Мудрик, Соломон тоже должны прибавить в атаке. Иначе у нас будет мало шансов.

По поводу «Реала» мы будем думать завтра, сегодня для нас была только «Заря». Мы с удовольствием играем в Лиге чемпионов, стараемся делать это как можно лучше, но наша первая цель – победа в чемпионате Украины.

Соломон – ключевой для нас игрок, но он только в среду вернулся из сборной. Поэтому в старте вышел Фернандо, это тоже сильный футболист. Я выбирал между Фернандо и Мудриком. И я уже знал, что Соломон не будет играть.

Почему центрфорварда играл Педриньо, а не Фернандо? Когда у игроков есть качества, они должны играть в середине поля, а скоростные игроки должны играть на фланге. Но и Педриньо снова сможет сыграть на фланге, а Фернандо – нападающего. Так может быть лучше для забеганий Додо и Исмаили».