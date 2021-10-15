ДЕ ДЗЕРБИ: Мы делаем все, чтобы выиграть УПЛ. Надо создать трудности Динамо

Главный тренер «Шахтера» прокомментировал победу над «Зарей»

  • 15.10.2021 20:23
  • 1103 просмотра
  • 4 комментария
ДЕ ДЗЕРБИ: Мы делаем все, чтобы выиграть УПЛ. Надо создать трудности Динамо
© Футбол 1. Роберто Де Дзерби

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби прокомментировал победу над «Зарей» (6:1) в матче 11-го тура УПЛ:

«Почему так легко выиграли матч? Это менталитет. Мы делаем все, чтобы выиграть чемпионат. В прошлом сезоне «Динамо» выиграло чемпионат, а мы не завоевали ни одного титула. Сегодняшний матч был для нас очень важным. В такой игре мы должны были показать, что у нас правильный менталитет для создания трудностей «Динамо». Когда у нас выработается такой менталитет, все станет легче, потому что у нас сильная команда и игроки.

Мы потеряли Траоре, а для нас это ключевой игрок. Сейчас все остальные должны взять кусочек от Траоре. Педриньо должен взять кусочек от Траоре, потому что должен забивать голы. Фернандо уже 22 года, и он должен решить, что хочет делать в своей жизни. Тете, Марлос, Патрик, Сикан, Мудрик, Соломон тоже должны прибавить в атаке. Иначе у нас будет мало шансов.

По поводу «Реала» мы будем думать завтра, сегодня для нас была только «Заря». Мы с удовольствием играем в Лиге чемпионов, стараемся делать это как можно лучше, но наша первая цель – победа в чемпионате Украины.

Соломон – ключевой для нас игрок, но он только в среду вернулся из сборной. Поэтому в старте вышел Фернандо, это тоже сильный футболист. Я выбирал между Фернандо и Мудриком. И я уже знал, что Соломон не будет играть.

Почему центрфорварда играл Педриньо, а не Фернандо? Когда у игроков есть качества, они должны играть в середине поля, а скоростные игроки должны играть на фланге. Но и Педриньо снова сможет сыграть на фланге, а Фернандо – нападающего. Так может быть лучше для забеганий Додо и Исмаили».

Источник — Футбол 1/2/3

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    RomanEnakievo
    online
    RomanEnakievo, 15.10.2021 20:55
    +1
    Ясен пень. Ахмет 50лямов выкинул на новых негров. Если Зебра УПЛ не возьмёт, то поедет дальше сосуолить
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    Pavelgorov
    Pavelgorov, 15.10.2021 20:43
    0
    А в ЛЧ жопа?)
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    bassofon
    online
    bassofon, 15.10.2021 20:51 (изменен)
    -1
    Олійник Володимир, 15.10.2021 20:35
    скільки "зарядили" на завтра Львову?
    Не скильки, львов и так проиграет
    Ссылка
    Олійник Володимир
    online
    Олійник Володимир, 15.10.2021 20:35
    -1
    скільки "зарядили" на завтра Львову?
    Ссылка
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