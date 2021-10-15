Москва. Калинина вошла в список основы

Ангелина может сыграть на турнире в России на следующей неделе

  • 15.10.2021 17:51
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Москва. Калинина вошла в список основы
© Jimmie48 Photography. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина попала в заявочный список основной сетки турнира WTA500 в Москве после отказа от участия Елены Весниной, заявлявшейся на турнир по «защищенному» рейтингу.

Напомним, накануне после нескольких отказов выступление в основной сетке себе гарантировала еще одна представительница Украины Даяна Ястремская.

Ранее стало известно, что на Кубке Кремля выступит украинец Илья Марченко. Турнир пройдет с 18 по 24 октября.

Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 15.10.2021 17:56
    +1
    Ещё Цуренко квалификацию играть будет
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