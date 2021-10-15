Москва. Калинина вошла в список основы

Украинская теннисистка Ангелина Калинина попала в заявочный список основной сетки турнира WTA500 в Москве после отказа от участия Елены Весниной, заявлявшейся на турнир по «защищенному» рейтингу.
Напомним, накануне после нескольких отказов выступление в основной сетке себе гарантировала еще одна представительница Украины Даяна Ястремская.
Ранее стало известно, что на Кубке Кремля выступит украинец Илья Марченко. Турнир пройдет с 18 по 24 октября.
Источник — WTA
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