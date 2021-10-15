15 октября состоится матч 11-го тура УПЛ, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря». Начало встречи – в 17:00.
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
|36'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо дос Сантос Педро (Шахтер Донецк).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Pedrinho (Шахтер Донецк).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).
Источник — Sport.ua
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