11-й тур
Шахтер Донецк
3 : 0
Заря
перерыв   ТВ-трансляция: 

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 октября в 17:00 видеотрансляцию матча 11-го тура УПЛ

  • 15.10.2021 16:59
  • 4340 просмотров
  • 1 комментарий
Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ФК Шахтер. Роберто Де Дзерби

15 октября состоится матч 11-го тура УПЛ, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря». Начало встречи – в 17:00.

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Шахтер – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

📺 Видеотрансляция
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События матча
36' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо дос Сантос Педро (Шахтер Донецк).
28' ГОЛ ! Мяч забил Pedrinho (Шахтер Донецк).
12' ГОЛ ! Мяч забил Фернандо Педро (Шахтер Донецк).

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    zepofriends
    online
    zepofriends, 15.10.2021 16:58
    0
    Петраков на трибунах, знает где потенциальных сборников высматривать.
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