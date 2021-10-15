Бразилия разгромила Уругвай, Венесуэла крупно проиграла Чили

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Бразилии выиграла у Уругвая со счетом 4:1, а национальная команда Чили разгромила Венесуэлу – 3:0.
Квалификация ЧМ-2022
Бразилия – Уругвай – 4:1
Голы: Неймар, 10. Рафинья, 18, 58. Барбоза, 83. — Суарес, 77.
Чили – Венесуэла – 3:0
Голы: Пульгар, 18, 37. Бреретон, 73.
Напомним, ранее Колумбия сыграла вничью с Эквадором, а Аргентина обыграла Перу.
Источник — Sport.ua
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