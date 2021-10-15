Колумбия сыграла вничью с Эквадором, Аргентина обыграла Перу

В Южной Америке завершились три матча квалификации чемпионата мира-2022

  • 15.10.2021 04:40
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Колумбия сыграла вничью с Эквадором, Аргентина обыграла Перу
© Getty Images/Global Images Ukraine

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Аргентины минимально обыграла Перу. Автором единственного мяча стал Лаутаро Мартинес. 

Сборные Колумбии и Эквадора сыграли вничью со счетом 0:0, а Боливия разгромила Парагвай – 4:0.

Квалификация ЧМ-2022

Аргентина – Перу – 1:0
Гол: Мартинес, 43.

Нереализованные пенальти: Йотун, 66.

Колумбия – Эквадор – 0:0        

Боливия – Парагвай – 4:0
Голы: Рамальо, 21. Вильяроэль, 53. Абрего, 84. Фернандес, 90.

Нереализованные пенальти: Санабрия, 27.

Турнирная таблица

Источник — Sport.ua

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