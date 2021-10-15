Колумбия сыграла вничью с Эквадором, Аргентина обыграла Перу

В рамках квалификации чемпионата мира-2022 сборная Аргентины минимально обыграла Перу. Автором единственного мяча стал Лаутаро Мартинес.
Сборные Колумбии и Эквадора сыграли вничью со счетом 0:0, а Боливия разгромила Парагвай – 4:0.
Квалификация ЧМ-2022
Аргентина – Перу – 1:0
Гол: Мартинес, 43.
Нереализованные пенальти: Йотун, 66.
Колумбия – Эквадор – 0:0
Боливия – Парагвай – 4:0
Голы: Рамальо, 21. Вильяроэль, 53. Абрего, 84. Фернандес, 90.
Нереализованные пенальти: Санабрия, 27.
Источник — Sport.ua
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