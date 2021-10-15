В субботу 16 октября пройдет матч 11-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Мариуполь» и «Металлист 1925».

Игра пройдет в Мариуполе на стадионе им В. Бойко. Начало встречи в 14:00.

«Мариуполь» - «Металлист 1925». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Заря», за которой можно следить здесь.