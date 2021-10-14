В пятницу 15 октября пройдет матч 11-го тура чемпионата Украины, в котором сыграют «Шахтер» и «Заря».

Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало встречи в 17:00.

«Шахтер» - «Заря». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины.

Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Заря», за которой можно следить здесь.