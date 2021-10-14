Еще не восстановился. Дебют Рамоса за ПСЖ снова откладывается

ПСЖ официально сообщил о том, что Серхио Рамос не примет участие в ближайшем матче Лиги 1 против «Анже» (15 октября).
Защитник до сих пор не восстановился после травмы икроножной мышцы, которую получил еще в конце июля. Из-за нее 35-летний защитник пока так и не дебютировал за ПСЖ.
Ранее сообщалось о том, что дебют может состояться именно в матче с «Анже», однако восстановление Рамоса снова откладывается. Клуб сообщил о том, что испанец приступит к полноценным тренировкам только через 10 дней.
Источник — ФК ПСЖ
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