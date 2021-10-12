Стало известно, когда Рамос сможет дебютировать за ПСЖ

Сейчас защитник восстанавливается после травмы

  • 12.10.2021 15:40
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Стало известно, когда Рамос сможет дебютировать за ПСЖ
© ФК ПСЖ. Серхио Рамос

Серхио Рамос, который летом перешел в ПСЖ на правах свободного агента, до сих пор не дебютировал за свой новый клуб из-за травмы икроножной мышцы.

Сейчас восстановление испанского защитника вышло на финишную прямую. Он может дебютировать за ПСЖ уже после паузы на матчи национальных сборных.

Свой ближайший матч ПСЖ проведет 15 октября в Лиге 1 против «Анже». Именно этот матч, с высокой долей вероятности, станет дебютным для 35-летнего Рамоса в парижском клубе.

Источник — Get French Football News

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