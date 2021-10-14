Владимир ШАРАН: «Босния и Герцеговина — не команда топ-уровня»

Известный украинский тренер Владимир Шаран рассказал, как может сложиться для сборной Украины второй матч против национальной команды Боснии и Герцеговины на ее поле, последний в отборе на ЧМ-2022.

«За целый месяц будет видно, что и как. Главное, чтобы все основные игроки были здоровы и находились в хороших физических кондициях. Ведь сейчас предстоят очередные матчи в Лиге чемпионов, и, конечно же, многие сборники будут в них задействованы.

Играть со сборной Боснии у нее дома будет действительно тяжело. Если прижаться к своей штрафной площади и отдать инициативу сопернику, то рассчитывать на победный результат весьма сложно. Стоит также учитывать, что во Львове трое основных игроков боснийской команды пропускали игру, а в очередном поединке тренер сможет на них ориентироваться. Но как бы там ни было, а в Зенице у нас будет больше шансов на контратаку. Однако строить игру против такой команды с расчетом на контратаки будет очень тяжело. Не сказал бы, что сборная Боснии — команда топ-уровня, но по львовскому матчу она мне понравилась. После пропущенного мяча она играла неплохо.

Я считаю, что в заключительном поединке отборочного этапа сборная Украины тоже будет играть по привычной схеме, ничего не меняя. Но нужно реализовывать свои моменты, и, прежде всего, сыграть «на ноль» в обороне. Сказать, что мы вообще не можем рассчитывать на победу — это будет неправильно. Но будет непросто. Во Львове опорные полузащитники, и Ярмоленко, и Цыганков, и Яремчук очень «глубоко» играли. Как только начинали действовать немного «выше» — сразу же была совсем другая картинка», — считает Шаран.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября.