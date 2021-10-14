Владимир ШАРАН: «Босния и Герцеговина — не команда топ-уровня»

Но на выезде сборной Украины придется непросто, уверен специалист

  • 14.10.2021 17:59
  • 694 просмотра
  • 7 комментариев
Владимир ШАРАН: «Босния и Герцеговина — не команда топ-уровня»
© ФК Александрия. Владимир Шаран

Известный украинский тренер Владимир Шаран рассказал, как может сложиться для сборной Украины второй матч против национальной команды Боснии и Герцеговины на ее поле, последний в отборе на ЧМ-2022.

«За целый месяц будет видно, что и как. Главное, чтобы все основные игроки были здоровы и находились в хороших физических кондициях. Ведь сейчас предстоят очередные матчи в Лиге чемпионов, и, конечно же, многие сборники будут в них задействованы.

Играть со сборной Боснии у нее дома будет действительно тяжело. Если прижаться к своей штрафной площади и отдать инициативу сопернику, то рассчитывать на победный результат весьма сложно. Стоит также учитывать, что во Львове трое основных игроков боснийской команды пропускали игру, а в очередном поединке тренер сможет на них ориентироваться. Но как бы там ни было, а в Зенице у нас будет больше шансов на контратаку. Однако строить игру против такой команды с расчетом на контратаки будет очень тяжело. Не сказал бы, что сборная Боснии — команда топ-уровня, но по львовскому матчу она мне понравилась. После пропущенного мяча она играла неплохо.

Я считаю, что в заключительном поединке отборочного этапа сборная Украины тоже будет играть по привычной схеме, ничего не меняя. Но нужно реализовывать свои моменты, и, прежде всего, сыграть «на ноль» в обороне. Сказать, что мы вообще не можем рассчитывать на победу — это будет неправильно. Но будет непросто. Во Львове опорные полузащитники, и Ярмоленко, и Цыганков, и Яремчук очень «глубоко» играли. Как только начинали действовать немного «выше» — сразу же была совсем другая картинка», — считает Шаран.

Матч Босния и Герцеговина — Украина состоится 16 ноября.

Источник — Meta-ratings.com.ua

(5 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Aleks04
    online
    Aleks04, 14.10.2021 18:46
    +3
    Vladislav Pohily, 14.10.2021 18:17
    У них сборная +- такая как и у нас. 4 игрока из топ клубов: Арсенал,Интер,Милан, Барса. Няд игроков не из топовых, но тоже довольно не плохих команд: Ференцварош, Стандарт, Динамо Загреб, Мальме, Фрайбург.
    Ну это же откровенный бред
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    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 14.10.2021 18:29
    +2
    Vladislav Pohily, 14.10.2021 18:17
    У них сборная +- такая как и у нас. 4 игрока из топ клубов: Арсенал,Интер,Милан, Барса. Няд игроков не из топовых, но тоже довольно не плохих команд: Ференцварош, Стандарт, Динамо Загреб, Мальме, Фрайбург.
    Какая как у нас, их сборная 50 млн стоит, наша 200. Все их игроки сидят на лавках, как Колашинац, либо престарелые как Джеко. Тот защитник, который типа нарасхват из Мальме, с Зенитом самоудалился, что вылилось в поражение 4:0. Год назад мы Испанию обыгрывали, а теперь что? Если тренер не может вселить в игроков, которые явно лучше боснийских уверенность в победе, то это и выливается в нелепые потери очков и делать нам не то, что на ЧМ, даже в стыках нефиг.
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    suforza1921
    online
    suforza1921, 14.10.2021 18:19
    +2
    Абсолютно погоджуюся, що не топ. Як і Україна. Топів у світі 7-8, ще стільки ж не топів, але міцних збірних, які час від часу вистрілюють на кшталт Португалії, Уругваю, Нідерландів, Хорватії. Решта - середняки, нижче середнього і аутсайдери.
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 18:06
    +2
    нет смысла обсуждать что будет в Сараева до их матча с финнами, турнирная ситуация может развернутся на 180%
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    Vladislav Pohily
    online
    Vladislav Pohily, 14.10.2021 18:17
    -1
    У них сборная +- такая как и у нас. 4 игрока из топ клубов: Арсенал,Интер,Милан, Барса. Няд игроков не из топовых, но тоже довольно не плохих команд: Ференцварош, Стандарт, Динамо Загреб, Мальме, Фрайбург.
    Ссылка
    Phantom1993
    Phantom1993, 14.10.2021 18:48
    -2
    Ёкарный Бабай, 14.10.2021 18:29
    Какая как у нас, их сборная 50 млн стоит, наша 200. Все их игроки сидят на лавках, как Колашинац, либо престарелые как Джеко. Тот защитник, который типа нарасхват из Мальме, с Зенитом самоудалился, что вылилось в поражение 4:0. Год назад мы Испанию обыгрывали, а теперь что? Если тренер не может вселить в игроков, которые явно лучше боснийских уверенность в победе, то это и выливается в нелепые потери очков и делать нам не то, что на ЧМ, даже в стыках нефиг.
    У нас Ярмоленко тоже на скамейке сидит, и что? У нас Динамо летит 0:5 Баварии без шансов, Заря позорится с Рапидом и Буде Глимтом, про Ворсклу я вообще молчу. Давно пора понять, что деньги не играют в футбол, пусть хоть 500 наши стоят, толку то, нас полтора тайма 50 млн возили мордой об газон. Сравняй они раньше, то и второй бы нам затолкали
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 18:22
    -3
    в целом всё-равно кто выиграет, боснийцы тоже люди в проигрыше украины есть и плюсы. чем более недоволен народ, тем больше внимания к власти. а она творит чёрт знает что, буквально физически устраняет оппозицию. к власти пришла мафия с шутом во главе.
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