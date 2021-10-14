Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы можем победить Боснию»

Вингер лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о заключительном матче в группе квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

«Нам нужно побеждать, и мы можем победить эту команду. Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас.

Да, набрали одно очко, но еще есть шансы, поэтому нужно биться. Уверен, что у нас все выйдет», - сказал Ярмоленко.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Поединок во Львове завершился вничью 1:1.