Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы можем победить Боснию»

Вингер лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о заключительном матче в группе квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.
«Нам нужно побеждать, и мы можем победить эту команду. Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас.
Да, набрали одно очко, но еще есть шансы, поэтому нужно биться. Уверен, что у нас все выйдет», - сказал Ярмоленко.
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Поединок во Львове завершился вничью 1:1.
Источник — Футбол 1/2/3
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за месяц такой интенсивной подготовки ярмола сможет увеличить свое интенсивное игровое время с 40 минут до 70.
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