Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы можем победить Боснию»

Лидер сборной Украины верит в успех в выездном матче

  • 14.10.2021 11:42
  • 1384 просмотра
  • 6 комментариев
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Мы можем победить Боснию»
© УАФ. Андрей Ярмоленко

Вингер лондонского «Вест Хэма» и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко высказался о заключительном матче в группе квалификации ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины.

«Нам нужно побеждать, и мы можем победить эту команду. Это хорошая команда, как и мы. Все будет решаться там, нужно будет хорошо подготовиться – разобрать эту игру, что делали правильно и неправильно. Все зависит от нас.

Да, набрали одно очко, но еще есть шансы, поэтому нужно биться. Уверен, что у нас все выйдет», - сказал Ярмоленко.

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября. Поединок во Львове завершился вничью 1:1.

Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    an52
    online
    an52, 14.10.2021 12:11
    +2
    Теоретично можуть, але якщо грати один тайм, то ні
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    IngvarS
    online
    IngvarS, 14.10.2021 11:58
    +2
    так и карты в руки - месяц можно не бухать и сесть на раскисляющую диету, в вест-хеме не подставляться под травмы в редкие игровые минуты. ну и главное - отказаться играть в товарняке перед главной игрой. (какой дегенерат этот товарняк придумал?!)
    за месяц такой интенсивной подготовки ярмола сможет увеличить свое интенсивное игровое время с 40 минут до 70.
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    ALKOSruLKA
    online
    ALKOSruLKA, 14.10.2021 12:31
    +1
    на папері можна все, а потім виходять на поле і зариваються в свою штрафну...
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    saa73
    saa73, 14.10.2021 11:58
    0
    Так чого не перемогли?
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    rugby1970
    online
    rugby1970, 14.10.2021 11:50
    0
    Быть Ярмоленко - не мешки ворочать Посмотрим...
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    zepofriends
    online
    zepofriends, 14.10.2021 11:50
    -3
    шаблонный ответ футболиста на шаблонный вопрос журналиста. зачем такое вообще публиковать, то как мухи трахаются и то интереснее подобных новостей.
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