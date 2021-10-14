Вспышка коронавируса в Рухе. Семь игроков заболели, у четверых недомогание

Поединок 11-го тура УПЛ «Ингулец» — «Рух» перенесен из-за вспышки коронавируса во львовской команде.
В первой команде «Руха» заболели семь футболистов, еще четверо почувствовали недомогание. Не избежали инфекции и несколько игроков молодежного состава. Остальные игроки основного и резервного состава сдали тесты: результаты будут известны в четверг, 14 октября. Пока все игроки на три дня ушли на самоизоляцию.
По имеющейся информации, заболевших среди руководства клуба и тренерского штаба нет.
«Рух» занимает 10-е место в УПЛ, набрав 11 очков. Перед паузой на матчи сборных львовяне обыграли на выезде «Мариуполь» (2:0).
Источник — Meta-ratings.com.ua
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