ОФИЦИАЛЬНО: УПЛ перенесла матч Ингулец — Рух

Из-за вспышки коронавируса львовский клуб остался без вратарей

  • 13.10.2021 13:59
  • 779 просмотров
  • 3 комментария
ОФИЦИАЛЬНО: УПЛ перенесла матч Ингулец — Рух
© ФК Рух. Юрий Панькив

Поединок 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Ингульцом» не состоится 17 октября из-за вспышки коронавируса в составе «желто-черных».

ФК «Рух» обратился в дирекцию УПЛ с просьбой перенести матч 11-го тура Премьер-лиги против «Ингульца». Причиной стала вспышка коронавируса в команде, в частности, положительные тесты сдали все вратари, которые есть в заявке «Руха».

УПЛ пошла навстречу клубу и согласовала переноса матча на более поздний срок. Новая дата проведения матча будет названа позже.

Кроме матча первой команды, по этой же причине перенесен матч молодежного чемпионата Украины между «Ингульцом» и «Рухом».

Поединок «Ингулец» — «Рух» должен был состояться в воскресенье, 17 октября, во Петрово.

Источник — ФК Рух Львов

(4 голоса)

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Комментарии
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    JohnDoe
    JohnDoe, 13.10.2021 14:27
    0
    Странно вчера камера выхватила Панькива на стадионе,и без маски даже
    Ссылка
    whitese
    whitese, 13.10.2021 14:26
    0
    bullyUA, 13.10.2021 14:14
    Странно, почему Рух так затянул с прививками.
    Ждут контрабас с польского кордону
    Ссылка
    bullyUA
    online
    bullyUA, 13.10.2021 14:14
    0
    Странно, почему Рух так затянул с прививками.
    Ссылка
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