ОФИЦИАЛЬНО: УПЛ перенесла матч Ингулец — Рух

Поединок 11-го тура УПЛ между «Рухом» и «Ингульцом» не состоится 17 октября из-за вспышки коронавируса в составе «желто-черных».

ФК «Рух» обратился в дирекцию УПЛ с просьбой перенести матч 11-го тура Премьер-лиги против «Ингульца». Причиной стала вспышка коронавируса в команде, в частности, положительные тесты сдали все вратари, которые есть в заявке «Руха».

УПЛ пошла навстречу клубу и согласовала переноса матча на более поздний срок. Новая дата проведения матча будет названа позже.

Кроме матча первой команды, по этой же причине перенесен матч молодежного чемпионата Украины между «Ингульцом» и «Рухом».

Поединок «Ингулец» — «Рух» должен был состояться в воскресенье, 17 октября, во Петрово.