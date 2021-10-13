В Рухе вспышка коронавируса. Матч с Ингульцом перенесен

О новой дате проведения поединка 11-го тура УПЛ клубы договорятся позже

  • 13.10.2021 12:53
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В Рухе вспышка коронавируса. Матч с Ингульцом перенесен
© ФК Рух

Предстоящий матч 11-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Рухом» не состоится в запланированный срок. У переноса игры есть серьезная причина — вспышка коронавируса во львовской команде.

Новая дата матча будет согласована клубами и УПЛ позже. Изначально поединок был запланирован на 17 октября и должен был пройти в Кропивницком на стадионе «Звезда».

«Рух» в текущей таблице УПЛ занимает 10-е место с 11-ю очками. Перед паузой на матчи сборных львовяне обыграли на выезде «Мариуполь» (2:0). «Ингулец» идет на 12-й строчке с 8-ю зачетными пунктами. Команда из Петрово во время двухнедельного перерыва отказалась от проведения спаррингов.

Источник — Meta-ratings.com.ua

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