В Рухе вспышка коронавируса. Матч с Ингульцом перенесен

Предстоящий матч 11-го тура УПЛ между «Ингульцом» и «Рухом» не состоится в запланированный срок. У переноса игры есть серьезная причина — вспышка коронавируса во львовской команде.
Новая дата матча будет согласована клубами и УПЛ позже. Изначально поединок был запланирован на 17 октября и должен был пройти в Кропивницком на стадионе «Звезда».
«Рух» в текущей таблице УПЛ занимает 10-е место с 11-ю очками. Перед паузой на матчи сборных львовяне обыграли на выезде «Мариуполь» (2:0). «Ингулец» идет на 12-й строчке с 8-ю зачетными пунктами. Команда из Петрово во время двухнедельного перерыва отказалась от проведения спаррингов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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