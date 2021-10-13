Тренировки приостановлены. Рух ушел на самоизоляцию

Команда не будет тренироваться в ближайшие три дня

  • 13.10.2021 19:57
  • 158 просмотров
  • 0 комментариев
Тренировки приостановлены. Рух ушел на самоизоляцию
© ФК Рух

«Рух» официально сообщил о том, что весь состав команды отправлен на самоизоляцию. Команда не будет тренироваться в ближайшие три дня.

Такое решение принято руководством клуба для того, чтобы остановить вспышку коронавируса в команде. Ранее из-за нее был перенесен матч 11-го тура УПЛ против «Ингульца», который должен был пройти 17 октября.

На данный момент «Рух» занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ с 11 очками в активе.

Источник — ФК Рух Львов

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности