Тренировки приостановлены. Рух ушел на самоизоляцию

«Рух» официально сообщил о том, что весь состав команды отправлен на самоизоляцию. Команда не будет тренироваться в ближайшие три дня.
Такое решение принято руководством клуба для того, чтобы остановить вспышку коронавируса в команде. Ранее из-за нее был перенесен матч 11-го тура УПЛ против «Ингульца», который должен был пройти 17 октября.
На данный момент «Рух» занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ с 11 очками в активе.
Источник — ФК Рух Львов
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