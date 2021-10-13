Тренировки приостановлены. Рух ушел на самоизоляцию

«Рух» официально сообщил о том, что весь состав команды отправлен на самоизоляцию. Команда не будет тренироваться в ближайшие три дня.

Такое решение принято руководством клуба для того, чтобы остановить вспышку коронавируса в команде. Ранее из-за нее был перенесен матч 11-го тура УПЛ против «Ингульца», который должен был пройти 17 октября.

На данный момент «Рух» занимает десятое место в турнирной таблице УПЛ с 11 очками в активе.