Карпаты Галич высмеяли бывшего игрока, который раскритиковал клуб

«Карпаты» Галич высмеяли своего бывшего нападающего Ярослава Деду, который заявил, что ушел из команды потому, что ему не понравился проект развития клуба.



«Искренне благодарны Ярославу. Нам с огромной грустью пришлось попрощаться с лидером команды, но мы понимали, что игрок такого уровня заслуживает выступать в более высоком дивизионе. Формы Ярослава отнюдь не вмещаются в рамки нашего молодого и маленького клуба, а его интеллект подавляет наши примитивные стратегические планы по дальнейшему развитию, сводя их к понятию аферы.



Вынуждены признать, что мы плохо лечили Ярослава. И хотя клубные врачи убеждали, что все его травмы – следствие непомерного лишнего веса, а процент жира в организме превышает все адекватные нормы, мы в это не верили. Перед тем, как клуб расторг контракт с Дедой, он вынужденно пропустил три недели тренировок по уважительной причине – у него болело горло. Злые языки цинично шутили, что это из-за неумеренного употребления холодного пива и других алкогольных напитков из морозилки – мы опять же не верили. Разве в здравом уме можно себе представить, чтобы футболист-профессионал употреблял столько алкоголя и курил как паровоз? Ни в коем случае. Это все клевета завистников. Настойчиво всех просим не распространять разные глупости о наших игроках, хоть и бывших. Уверены, что они ничем подобным не занимаются.



Ярослав был образцовым нападающим и лидером команды. Вся тактика подбиралась исключительно под него. Тренеры категорически запретили ему при любых обстоятельствах вступать в единоборства, помогать защитникам или вообще много бегать. Деда должен был играть только на чистых мячах, выбегая из центра поля один на один с вратарем. И неважно, что он не реализовал с десяток таких моментов. Конечно, мы предложили ему помощь футбольного психолога, но Ярослав решил, что это все для слабаков и махнул рукой, мол, сам справлюсь. Видимо, он хотел, как сознательный член команды, поберечь клубный бюджет. А то, что Деда регулярно обращался в клуб с просьбой выдать ему зарплату заранее или небольшие займы – это нормально. Мы же все понимаем, что у игрока такого уровня и потребности соответствующие.



А финальным аккордом стало досадное недоразумение, за которое мы искренне каемся и просим у Ярослава прощения. Главный тренер посмел переместить Деду из любимого насиженного места в центральном круге на фланг. На фланг, где нужно постоянно бегать, возвращаться в оборону, выкладываться на полную, а не халявить и реально уставать. И Ярослав, как настоящий мужчина, выразил свое возмущение и сказал, что на фланге он играть не будет. Категорически. Такое требование Ярослава была абсолютно адекватным и справедливым. Мы не придумали ничего лучше, чем пригласить игрока в офис и предложить ему расторгнуть контракт по соглашению сторон.



Нам очень жаль, что мы не смогли раскрыть потенциал этого великого игрока из-за бездарного тренера и непутевого менеджмента, поэтому мы признали все наши ошибки и отпустили его. А еще мы очень боялись, чтобы Ярослав ненароком не рассказал всю правду о нашем клубе, потому что от стыда мы бы провалились сквозь землю. Нам то парировать нечем, ведь он неутомимый суперпрофессионал, с великолепным весом, идеальным здоровьем, не пьет, не курит, кладет хет-трики в каждом матче, очень пунктуальный и ответственный, готов выполнять любое указание главного тренера и так далее.



Поэтому мы искренне желаем, чтобы Ярослав не упоминал о нас недобрым словом, а как можно скорее нашел себе клуб, соответствующий его спортивным и философским критериям. Мы убеждены, что это будет элитный клуб, который подпишет контракт с Дедой вообще без всяких медосмотров, забронирует ему место в стартовом составе в центре поля, подстроит под него всю командную тактику и заплатит нам крошечную компенсацию.



Всего тебе хорошего, Ярослав. Прости нас», – сказано в заявлении клуба.