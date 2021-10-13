Карпаты Галич высмеяли бывшего игрока, который раскритиковал клуб

Что-то новенькое в украинском футболе

  • 13.10.2021 14:27
  • 988 просмотров
  • 3 комментария
Карпаты Галич высмеяли бывшего игрока, который раскритиковал клуб
© ФК Карпаты Галич. Ярослав Деда

«Карпаты» Галич высмеяли своего бывшего нападающего Ярослава Деду, который заявил, что ушел из команды потому, что ему не понравился проект развития клуба.
 
«Искренне благодарны Ярославу. Нам с огромной грустью пришлось попрощаться с лидером команды, но мы понимали, что игрок такого уровня заслуживает выступать в более высоком дивизионе. Формы Ярослава отнюдь не вмещаются в рамки нашего молодого и маленького клуба, а его интеллект подавляет наши примитивные стратегические планы по дальнейшему развитию, сводя их к понятию аферы.
 
Вынуждены признать, что мы плохо лечили Ярослава. И хотя клубные врачи убеждали, что все его травмы – следствие непомерного лишнего веса, а процент жира в организме превышает все адекватные нормы, мы в это не верили. Перед тем, как клуб расторг контракт с Дедой, он вынужденно пропустил три недели тренировок по уважительной причине – у него болело горло. Злые языки цинично шутили, что это из-за неумеренного употребления холодного пива и других алкогольных напитков из морозилки – мы опять же не верили. Разве в здравом уме можно себе представить, чтобы футболист-профессионал употреблял столько алкоголя и курил как паровоз? Ни в коем случае. Это все клевета завистников. Настойчиво всех просим не распространять разные глупости о наших игроках, хоть и бывших. Уверены, что они ничем подобным не занимаются.
 
Ярослав был образцовым нападающим и лидером команды. Вся тактика подбиралась исключительно под него. Тренеры категорически запретили ему при любых обстоятельствах вступать в единоборства, помогать защитникам или вообще много бегать. Деда должен был играть только на чистых мячах, выбегая из центра поля один на один с вратарем. И неважно, что он не реализовал с десяток таких моментов. Конечно, мы предложили ему помощь футбольного психолога, но Ярослав решил, что это все для слабаков и махнул рукой, мол, сам справлюсь. Видимо, он хотел, как сознательный член команды, поберечь клубный бюджет. А то, что Деда регулярно обращался в клуб с просьбой выдать ему зарплату заранее или небольшие займы – это нормально. Мы же все понимаем, что у игрока такого уровня и потребности соответствующие.
 
А финальным аккордом стало досадное недоразумение, за которое мы искренне каемся и просим у Ярослава прощения. Главный тренер посмел переместить Деду из любимого насиженного места в центральном круге на фланг. На фланг, где нужно постоянно бегать, возвращаться в оборону, выкладываться на полную, а не халявить и реально уставать. И Ярослав, как настоящий мужчина, выразил свое возмущение и сказал, что на фланге он играть не будет. Категорически. Такое требование Ярослава была абсолютно адекватным и справедливым. Мы не придумали ничего лучше, чем пригласить игрока в офис и предложить ему расторгнуть контракт по соглашению сторон.
 
Нам очень жаль, что мы не смогли раскрыть потенциал этого великого игрока из-за бездарного тренера и непутевого менеджмента, поэтому мы признали все наши ошибки и отпустили его. А еще мы очень боялись, чтобы Ярослав ненароком не рассказал всю правду о нашем клубе, потому что от стыда мы бы провалились сквозь землю. Нам то парировать нечем, ведь он неутомимый суперпрофессионал, с великолепным весом, идеальным здоровьем, не пьет, не курит, кладет хет-трики в каждом матче, очень пунктуальный и ответственный, готов выполнять любое указание главного тренера и так далее.
 
Поэтому мы искренне желаем, чтобы Ярослав не упоминал о нас недобрым словом, а как можно скорее нашел себе клуб, соответствующий его спортивным и философским критериям. Мы убеждены, что это будет элитный клуб, который подпишет контракт с Дедой вообще без всяких медосмотров, забронирует ему место в стартовом составе в центре поля, подстроит под него всю командную тактику и заплатит нам крошечную компенсацию.
 
Всего тебе хорошего, Ярослав. Прости нас», – сказано в заявлении клуба.

Источник — ФК Карпаты Галич

(12 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 13.10.2021 14:46
    +2
    Ссылка
    Prokop
    Prokop, 13.10.2021 15:28
    0
    Оце файно!!! Давно так із задоволенням не читав статті на цьому сайті 👍😜
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    turist86
    online
    turist86, 13.10.2021 15:05
    -2
    клоунада, виносити внутрішні розбірки на широкий загал
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