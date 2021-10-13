Игорь СТОЛОВИЦКИЙ: «Кремню тяжело на равных тягаться с Металлистом»

Наставник клуба Первой лиги прокомментировал поражение от харьковской команды (0:4)

  • 13.10.2021 12:12
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Игорь СТОЛОВИЦКИЙ: «Кремню тяжело на равных тягаться с Металлистом»
© ФК Металлист. Игорь Столовицкий

Главный тренер «Кремня» Игорь Столовицкий прокомментировал поражение от «Металлиста» (0:4) в поединке 13-го тура Первой лиги.

— В первом тайме ребята выполнили все то, о чем мы договаривались на установке, играли компактно. Впереди ничего не создавали, но, по большому счету, нам тяжело на равных тягаться с «Металлистом», тем более на его поле. Задача была — не пропускать быстрые атаки, большими силами самим в атаку не идти. Мы договаривались, что сзади все зоны должны быть закрыты. Понимали, что у соперника в наличии есть быстрые футболисты, но, в принципе, в первом тайме мы выстояли, а во втором первый мяч пропустили... Не знаю, опять нам прилетает... Но ключевым, наверное, стал второй гол. Удаление, пенальти, и в меньшинстве нам было уже очень тяжело вести оборону. Об атаке, понятно, уже никто и не думал.

— Несмотря на результат, «Кремень» двигается вперед. Эмблема новая, команда. Задание — остаться в Первой лиге? Вы это планируете?
— Конечно. А зачем мы тогда играем? Просто никто не понимает, что на сегодня в команде много молодых футболистов. К тому же, все матчи на выезде мы играем на траве, а тренируемся всегда на синтетике.

— Это старая беда. Может, вы это измените?
— Если бы это от меня зависело, я бы уже давно это все поменял. Но как я могу это сделать? Могу продать квартиру, машину — все равно не хватит, наверное. Поэтому вот большая проблема. Вроде бы как что-то и пытаемся сделать, ребят настраиваем, но совсем другие группы мышцы работают — что тут непонятного? Тем более сегодня поливали поле, а для наших футболистов это тяжело. Я не оправдываюсь, ребятам только спасибо сказал. Они сделали то, что могли, по большому счету. Поэтому что имеем, то имеем.

— В предыдущем туре тяжелую травму получил ваш полузащитник Панчишин, сегодня снова в первом тайме травма. Это какая-то черная полоса?
— Панчишин выбыл надолго, потому что у него там и крестообразная связка задета, и мениск… Нужна операция. Что касается сегодняшней травмы, то доктор зашил, там рассечение большое у Сейтхалилова. Поэтому в опорной зоне у нас есть проблемы. Панчишин выпал, Сейтхалилов, похоже, выпадет, Головко выпал, а у нас сейчас с «Оболонью» игра. Что делать, дадим шанс другим футболистам...

Источник — ФК Металлист

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