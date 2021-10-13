Элина СВИТОЛИНА: «Во время матча у меня усугубилась травма»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от американки Джессики Пегулы в матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс.

«Обидно, что во время матча усугубилась травма. Вчера нога была в очень нехорошем состоянии, поэтому не было практически возможности потренироваться. С передвижением сегодня было очень тяжело, не было никакой реакции в ноге.

Это, конечно, большое чудо, что я смогла вернуться и сыграть пару матчей в Индиан-Уэллс, потому что на снимке у меня присутствует надрыв мышцы. Поэтому будем смотреть, как я буду восстанавливаться в ближайшие дни.

Выступление на турнире на Тенерифе под большим вопросом, потому что нужно вылечить травму и не усугублять её, поэтому будем решать в ближайшие дни, какими будут дальнейшие действия», - сказала Свитолина.