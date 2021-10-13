Элина СВИТОЛИНА: «Во время матча у меня усугубилась травма»

Украинская теннисистка – о поражении от Джессики Пегулы

  • 13.10.2021 11:55
  • 789 просмотров
  • 4 комментария
Элина СВИТОЛИНА: «Во время матча у меня усугубилась травма»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Первая ракетка Украины Элина Свитолина прокомментировала поражение от американки Джессики Пегулы в матче 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллс.

«Обидно, что во время матча усугубилась травма. Вчера нога была в очень нехорошем состоянии, поэтому не было практически возможности потренироваться. С передвижением сегодня было очень тяжело, не было никакой реакции в ноге.

Это, конечно, большое чудо, что я смогла вернуться и сыграть пару матчей в Индиан-Уэллс, потому что на снимке у меня присутствует надрыв мышцы. Поэтому будем смотреть, как я буду восстанавливаться в ближайшие дни.

Выступление на турнире на Тенерифе под большим вопросом, потому что нужно вылечить травму и не усугублять её, поэтому будем решать в ближайшие дни, какими будут дальнейшие действия», - сказала Свитолина.

Источник — Большой теннис Украины

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Kanarejka
    Kanarejka, 13.10.2021 12:03
    +8
    Еліна одна з небагатьох гравчинь, яка ніколи не видумовує травми і проблеми зі здоров'ям. Тому, 100% вірю, що на результат вчорашньої гри вплинула нога ("надрив м'яза). Ну його в баню, той Підсумковий. Бажаю Еліні гарно відпочити, вилікуватись і з новими силами (бажано і новою командою) у 2022.
    Ссылка
    Andrian Harandzha
    online
    Andrian Harandzha, 13.10.2021 12:39
    +1
    Минулого року ми сприймали травми та зняття топових тенісисток з Підсумкового як даність. Цього року - зняття з турнірів Осаки та Барті, падіння в рейтингу Халеп - як норму (ну що ж, бувають різні періоди). А коли Світоліна - то зразу симуляція, придумує. Їй час відновитися і повертатися, щоб знову здобувати перемоги (легкі чи вистраждані).
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    Sashamar
    online
    Sashamar, 13.10.2021 12:38
    0
    Одне незрозуміло: чому б не знятися по ходу зустрічі, як тільки остаточно стає ясно, що кіна не буде. Те ж саме по зустрічі з Жабер. Бійцівські якості? Так про них і так весь світ знає.
    В таких ситуаціях знімаються міттєво і не насилують організм.
    Ссылка
    terhoha
    online
    terhoha, 13.10.2021 12:02
    -7
    Завязуй з тенісом. Лічись.
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