Евгений ЛЕВЧЕНКО: «Во втором тайме мы проиграли тактически»

Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал ничью команды Александра Петракова с Боснией и Герцеговиной (1:1) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Думаю, что в эмоциональном плане сейчас все выхолощены. Все понимают, что эти три очка нам нужны были кровь из носу, потому что играть против боснийцев на выезде будет очень сложно. Все понимали, что эта игра должна была быть на победу. В первом тайме мы показали, что мы можем и должны были забивать еще. У боснийцев было несколько моментов в первом тайме.

Мне кажется, что во втором тайме мы немного проиграли тактически.После замен на 72 минуте мы стали играть на удержание счета. Мы потеряли самого ключевого игрока, который должен был связывать оборону с нападением - Шапаренко. Он сегодня был одним из лучших, потому что это был связующий игрок между линией защиты и линией атаки. Когда ты меняешь Шапаренко и оставляешь двух практически однотипных игроков в центре поля, это всегда чревато проблемами. Поэтому мне кажется, что эта замена была ошибкой. Плюс замена Яремчука, который здорово цеплялся за мяч», - сказал Левченко.

Свой заключительный матч в групповом раунде отбора ЧМ-2022 сборная Украины проведет 16 ноября против Боснии и Герцеговины.