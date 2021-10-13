Албания
0 : 1
Польша
12.10.2021, FT

ВИДЕО. Они бросали бутылки в Левандовски. Матч Албании и Польши прерывался

На 80-й минуте албанские фанаты начали бросать посторонние предметы на поле

  • 13.10.2021 09:40
  • 2901 просмотр
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Они бросали бутылки в Левандовски. Матч Албании и Польши прерывался
© Twittter

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Польши на выезде обыграла Албанию (1:0). Единственный гол забил Кароль Свидерски на 77-й минуте.

Матч был прерван на 77-й минуте, когда албанские фанаты начали бросать посторонние предметы на поле, целясь в игроков сборной Польши во главе с Робертом Левандовски.

Беспорядки начались после того, как поляки радовались забитому голу в ключевом матче турнира. Судейская бригада прервала матч на некоторое время, но затем он был доигран до конца.

ВИДЕО. В поляков с трибун в Албании летели бутылки

Албания – Польша – 0:1. Видео гола Свидерски и обзор матча

События матча
77' ГОЛ ! Мяч забил Кароль Свидерский (Польша).

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Etana
    online
    Etana, 13.10.2021 10:42
    0
    В таких случаях надо просто засчитывать тех. поражение и все.
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