ВИДЕО. Они бросали бутылки в Левандовски. Матч Албании и Польши прерывался

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Польши на выезде обыграла Албанию (1:0). Единственный гол забил Кароль Свидерски на 77-й минуте.

Матч был прерван на 77-й минуте, когда албанские фанаты начали бросать посторонние предметы на поле, целясь в игроков сборной Польши во главе с Робертом Левандовски.

Беспорядки начались после того, как поляки радовались забитому голу в ключевом матче турнира. Судейская бригада прервала матч на некоторое время, но затем он был доигран до конца.

ВИДЕО. В поляков с трибун в Албании летели бутылки

Piękna bramka Świderskiego!!!

Albania - Polska 0-1!#ALBPOL

Będzie walkower z powodu zbyt agresywnych kibiców? pic.twitter.com/lNvfbwfbpS — Bartosz Piekarski (@BartekPiekarsky) October 12, 2021

Албания – Польша – 0:1. Видео гола Свидерски и обзор матча