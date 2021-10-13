Виктор ВАЦКО: «Было мало не проиграть. Отдали боснийцам второй тайм»

Специалист подвел итоги поединка сборной Украины против Боснии и Герцеговины (1:1)

  • 13.10.2021 09:12
  • 565 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ВАЦКО: «Было мало не проиграть. Отдали боснийцам второй тайм»
© УАФ

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о ничьей сборной Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Арена Львов», как всегда, была атмосферно невероятной. Львов остается городом, в котором сборная Украины ни разу в своей истории не проиграла. Но сегодня не проиграть было мало. Сегодня мы отдали второй тайм боснийцам и потеряли очень важные два очка...

Впереди ключевой матч — последний на выезде в Боснии. Верим в сборную Украины и поддерживаем ее до конца», — написал Вацко.

Источник — Instagram

(3 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    andyck06
    online
    andyck06, 13.10.2021 09:21
    0
    А нащо нам той ЧМ, з такою грою? НАЩО??
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 13.10.2021 09:20
    0
    можно вместо него показывать рыбу которую он словил, сразу будет понятно что это вацько.
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 13.10.2021 09:19
    0
    блин не показывайте лишний раз рожу вацька, я хоть и натурал, но всё-равно она у него отталкивающая.
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