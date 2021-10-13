Виктор ВАЦКО: «Было мало не проиграть. Отдали боснийцам второй тайм»

Известный украинский комментатор Виктор Вацко поделился мнением о ничьей сборной Украины с Боснией и Герцеговиной (1:1) в поединке отбора на ЧМ-2022.

«Арена Львов», как всегда, была атмосферно невероятной. Львов остается городом, в котором сборная Украины ни разу в своей истории не проиграла. Но сегодня не проиграть было мало. Сегодня мы отдали второй тайм боснийцам и потеряли очень важные два очка...

Впереди ключевой матч — последний на выезде в Боснии. Верим в сборную Украины и поддерживаем ее до конца», — написал Вацко.