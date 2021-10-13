Тренер Литвы: «В 0:4 от Швейцарии вижу больше плюсов, чем минусов»

Главный тренер сборной Литвы Вальдас Иванаускас прокомментировал разгромное поражение от национальной команды Швейцарии (0:4) в матче квалификации чемпионата мира-2022.

«Игроки понимали, чего от них хотят, бояться было нечего. Для нас недостаток уверенности является большой проблемой. Все футболисты выложились на сто процентов. К сожалению, на таком уровне тебя наказывают за каждую ошибку. Мне было важно посмотреть, как мы справимся в этих двух матчах. Считаю, несмотря на сегодняшний результат, команда эту проверку прошла. Я вижу больше плюсов, чем минусов», - сказал Иванаускас.