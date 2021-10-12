Швейцария побеждает и ведет борьбу с Италией за прямой выход на ЧМ-2022

Обе сборные набрали по 14 очков

  • 12.10.2021 23:47
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Швейцария побеждает и ведет борьбу с Италией за прямой выход на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сборная Швейцарии на выезде уверенно обыграла Литву со счетом 4:0 и не отпускает Италию в отрыв.

Обе сборные, сыграв по 6 матчей, набрали 14 очков и ведут борьбу за прямой выход на ЧМ-2022.

Группа C

Болгария - Северная Ирландия 2:1
Голы: Неделев, 53, 63 - Вашингтон, 35

Литва - Швейцария 0:4
Голы: Эмболо, 31, 45, Стеффен, 42, Гавранович, 90 (с пен)

1. Италия - 14 очков (6 матчей)
2. Швейцария - 14 (6)
3. Болгария - 8 (7)
4. Северная Ирландия - 5 (6)
5. Литва - 3 (7)

Источник — Sport.ua

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