Швейцария побеждает и ведет борьбу с Италией за прямой выход на ЧМ-2022

Сборная Швейцарии на выезде уверенно обыграла Литву со счетом 4:0 и не отпускает Италию в отрыв.
Обе сборные, сыграв по 6 матчей, набрали 14 очков и ведут борьбу за прямой выход на ЧМ-2022.
Группа C
Болгария - Северная Ирландия 2:1
Голы: Неделев, 53, 63 - Вашингтон, 35
Литва - Швейцария 0:4
Голы: Эмболо, 31, 45, Стеффен, 42, Гавранович, 90 (с пен)
1. Италия - 14 очков (6 матчей)
2. Швейцария - 14 (6)
3. Болгария - 8 (7)
4. Северная Ирландия - 5 (6)
5. Литва - 3 (7)
Источник — Sport.ua
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