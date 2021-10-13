12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Швейцария обыграла Литву (4:0).
Литва – Швейцария – 0:4. Дубль Эмболо. Видео голов и обзор матча
Голы: Эмболо, 31, 45, Штеффен, 42, Гавранович, 90+4.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Гавранович (Швейцария).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
|42'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренато Штеффен (Швейцария).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Брель Эмболо (Швейцария).
Источник — Sport.ua
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