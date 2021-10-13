12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Болгарии обыграла Северную Ирландию (2:1).
Болгария – Северная Ирландия – 2:1. Видео голов и обзор матча
События матча
|63'
|ГОЛ ! Мяч забил Тодор Неделев (Болгария).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Тодор Неделев (Болгария).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Конор Вашингтон (Северная Ирландия).
Источник — Sport.ua
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