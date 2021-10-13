ФОТО. «Українська рідна мова, бери приклад з Петракова». Баннер во Львове

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).
Во втором тайме болельщики на Арене Львов вывесили баннер, который гласил:
- «Українська рідна мова, бери приклад з Петракова».
Также фанаты скандировали фамилию главного тренера сборной Украины Александра Петракова.
Коуч сине-желтых после игры поблагодарил публику: «Для меня было неожиданностью, что люди скандировали мою фамилию. Даже сейчас, мы сыграли 1:1, но в душе будто проиграли. Мне даже стыдно. Спасибо Львову, болельщикам. Не ожидал такого приема».
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.