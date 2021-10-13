ФРАНКОВ: «Сил не хватило. А с Малиновским кой-какой вариант был бы»

Футбольный журналист прокомментировал ничью сборной Украины с Боснией

  • 13.10.2021 03:41
  • 214 просмотров
  • 2 комментария
ФРАНКОВ: «Сил не хватило. А с Малиновским кой-какой вариант был бы»
© УАФ. Руслан Малиновский

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1). Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал матч так:

«Абсолютно предсказуемое безобразие. Сил после Финляндии хватило от силы на час игры, если не на тайм. Вот тогда с трех моментов надо было забивать хотя бы два и решать. Ничего нового. А ведь с Малиновским кой-какой вариант был бы - насчёт резерва.

Шансы на второе место остались, но теперь финны могут и без нас нечаянно обойтись. Боснийцы – могут похоронить. Сегодня вечером на оптимизм как-то не тянет. Что, Львовское волшебство даже на Боснии уже не работает?!»

Источник — Telegram

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Комментарии
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 13.10.2021 04:28
    0
    ждём сегодня новую волну скулёжа про малину
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    Octopus
    online
    Octopus, 13.10.2021 04:07
    -1
    А я не считаю, что с Малиновским был бы успех, хоть он и очень сильный футболист на фоне нашей сборной. Потому что этот тренер боится проиграть дома, при полной поддержке трибун. Ноль идей, просто ноль. Выставил тот же состав, что ездил в Финляндию. потому что победный. Ну как?! Уже давно любому известно, что мы всегда слабо играем вторую игру и обновление просто необходимо
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