ФРАНКОВ: «Сил не хватило. А с Малиновским кой-какой вариант был бы»

12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1). Футбольный журналист Артем Франков прокомментировал матч так:

«Абсолютно предсказуемое безобразие. Сил после Финляндии хватило от силы на час игры, если не на тайм. Вот тогда с трех моментов надо было забивать хотя бы два и решать. Ничего нового. А ведь с Малиновским кой-какой вариант был бы - насчёт резерва.

Шансы на второе место остались, но теперь финны могут и без нас нечаянно обойтись. Боснийцы – могут похоронить. Сегодня вечером на оптимизм как-то не тянет. Что, Львовское волшебство даже на Боснии уже не работает?!»