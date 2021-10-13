12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Украины сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).
По итогам зрительского голосования награду «Лев матча» получил полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко, автор гола боснийцам.
ФОТО. Главный лев во Львове. Назван лучший игрок Украины в матче с Боснией
Источник — Sport.ua
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