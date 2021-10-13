11 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла команду Люксембурга (5:0).
Хет-трик оформил Криштиану Роналду и довел мировой рекорд по голам за сборную до 115 мячей.
Португалия – Люксембург – 5:0. Хет-трик Роналду. Видео голов и обзор матча
Голы: Роналду, 8 (пен), 13 (пен), 87, Бруну Фернандеш, 18, Палинья, 69.
ГОЛ! 1:0. Роналду, 8 мин (пен)
ГОЛ! 1:0. Роналду, 13 мин (пен)
ГОЛ! 3:0. Бруну Фернандеш, 18 мин.
Видеообзор первого тайма.
ГОЛ! 4:0. Палинья, 69 мин.
ГОЛ! 5:0. Роналду, 87 мин.
Видеообзор второго тайма.
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Палинья (Португалия).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
|8'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.