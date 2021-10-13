Португалия
5 : 0
Люксембург
12.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Португалия – Люксембург – 5:0. Хет-трик Роналду. Видео голов и обзор матча

Криштиану увеличил мировой рекорд по голам за сборную до 115 мячей

  • 13.10.2021 02:15
  • 93 просмотра
  • 1 комментарий
Португалия – Люксембург – 5:0. Хет-трик Роналду. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Португалии обыграла команду Люксембурга (5:0).

Хет-трик оформил Криштиану Роналду и довел мировой рекорд по голам за сборную до 115 мячей.

Португалия – Люксембург – 5:0. Хет-трик Роналду. Видео голов и обзор матча

Голы: Роналду, 8 (пен), 13 (пен), 87, Бруну Фернандеш, 18, Палинья, 69.

ГОЛ! 1:0. Роналду, 8 мин (пен)

ГОЛ! 1:0. Роналду, 13 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Бруну Фернандеш, 18 мин.

Видеообзор первого тайма.

ГОЛ! 4:0. Палинья, 69 мин.

ГОЛ! 5:0. Роналду, 87 мин.

Видеообзор второго тайма.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
69' ГОЛ ! Мяч забил Жоау Палинья (Португалия).
18' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
12' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
8' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Vyacheslav Kruts
    Vyacheslav Kruts, 13.10.2021 03:06
    0
    пенальти небыло,насамой линии было нарушение но не вштрафной.
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