ВИДЕО. Уже 114 голов! Роналду сделал дубль и обновил мировой рекорд

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче квалификации ЧМ-2022 против Люксембурга (счет 3:0 после первого тайма).
Нападающий «Манчестер Юнайтед» дважды реализовал пенальти (8 и 13 мин), обновив свой мировой рекорд. На его счету теперь 114 голов за национальную команду, причем 12 из них забиты в 2021 году!
ГОЛ! 1:0. Роналду, 8 мин (пен)
ГОЛ! 1:0. Роналду, 13 мин (пен)
ГОЛ! 3:0. Бруну Фернандеш, 18 мин.
Видеообзор первого тайма.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
|69'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоау Палинья (Португалия).
|18'
|ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
|12'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
|8'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
Источник — Sport.ua
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