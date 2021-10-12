ВИДЕО. Уже 114 голов! Роналду сделал дубль и обновил мировой рекорд

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче квалификации ЧМ-2022 против Люксембурга (счет 3:0 после первого тайма).

Нападающий «Манчестер Юнайтед» дважды реализовал пенальти (8 и 13 мин), обновив свой мировой рекорд. На его счету теперь 114 голов за национальную команду, причем 12 из них забиты в 2021 году!

ГОЛ! 1:0. Роналду, 8 мин (пен)

ГОЛ! 1:0. Роналду, 13 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Бруну Фернандеш, 18 мин.

Видеообзор первого тайма.