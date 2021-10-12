Португалия
5 : 0
Люксембург
12.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Уже 114 голов! Роналду сделал дубль и обновил мировой рекорд

Лидер сборной Португалии реализовал два пенальти в ворота Люксембурга

  • 12.10.2021 22:55
  • 2552 просмотра
  • 5 комментариев
ВИДЕО. Уже 114 голов! Роналду сделал дубль и обновил мировой рекорд
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду сделал дубль в матче квалификации ЧМ-2022 против Люксембурга (счет 3:0 после первого тайма).

Нападающий «Манчестер Юнайтед» дважды реализовал пенальти (8 и 13 мин), обновив свой мировой рекорд. На его счету теперь 114 голов за национальную команду, причем 12 из них забиты в 2021 году!

ГОЛ! 1:0. Роналду, 8 мин (пен)

ГОЛ! 1:0. Роналду, 13 мин (пен)

ГОЛ! 3:0. Бруну Фернандеш, 18 мин.

Видеообзор первого тайма.

События матча
87' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Португалия).
69' ГОЛ ! Мяч забил Жоау Палинья (Португалия).
18' ГОЛ ! Мяч забил Бруну Мигель Фернандеш (Португалия).
12' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).
8' ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Португалия).

Источник — Sport.ua

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Barack
    Barack, 13.10.2021 00:14
    0
    cucumber, 13.10.2021 00:06
    Роналду лучше Месси!!!
    Однозначно. Месси же не может забивать всяким люксембургам и санмарино
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    cucumber
    online
    cucumber, 13.10.2021 00:06
    0
    Роналду лучше Месси!!!
    Ссылка
    chehcr7rm
    online
    chehcr7rm, 12.10.2021 23:14
    0
    Megogo_gawno, 12.10.2021 23:12
    Ну забивать по 2 с пенальти самому Люксембург, то конечно рекорды можно ставить
    Став які проблеми
    Ссылка
    Megogo_gawno
    online
    Megogo_gawno, 12.10.2021 23:15
    -3
    chehcr7rm, 12.10.2021 23:14
    Став які проблеми
    Иди лучше передерни на "рекордсмена"
    Ссылка
    Megogo_gawno
    online
    Megogo_gawno, 12.10.2021 23:12
    -3
    Ну забивать по 2 с пенальти самому Люксембург, то конечно рекорды можно ставить
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