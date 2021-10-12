Португалия и Сербия остались в битве за прямой выход на ЧМ-2022

В отборочной группе A сложилась ситуация, когда в битве за выход на чемпионат мира остались две сборные. Португалия и Сербия победили в своих матчах и продолжают сражение за 1-е место и прямой выход на ЧМ-2022.
Пока Сербия опережает Португалию, но у португальцев есть матч в запасе, а также очная встреча в последнем туре.
Группа A
Португалия - Люксембург 5:0
Голы: Роналду, 8 (с пен), Роналду, 13 (с пен), 87, Фернандеш, 18, Паулинья, 69
Сербия - Азербайджан 3:1
Голы: Влахович, 30 (с пен), 53, Тадич, 83 (с пен) - Махмудов, 45
1. Сербия - 17 очков (7 матчей)
2. Португалия - 16 (6)
3. Люксембург - 6 (6)
4. Ирландия - 5 (6)
5. Азербайджан - 1 (7)
Источник — Sport.ua
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