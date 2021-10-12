Португалия и Сербия остались в битве за прямой выход на ЧМ-2022

В отборочной группе A сложилась ситуация, когда в битве за выход на чемпионат мира остались две сборные. Португалия и Сербия победили в своих матчах и продолжают сражение за 1-е место и прямой выход на ЧМ-2022.

Пока Сербия опережает Португалию, но у португальцев есть матч в запасе, а также очная встреча в последнем туре.

Группа A

Португалия - Люксембург 5:0

Голы: Роналду, 8 (с пен), Роналду, 13 (с пен), 87, Фернандеш, 18, Паулинья, 69

Сербия - Азербайджан 3:1

Голы: Влахович, 30 (с пен), 53, Тадич, 83 (с пен) - Махмудов, 45

1. Сербия - 17 очков (7 матчей)

2. Португалия - 16 (6)

3. Люксембург - 6 (6)

4. Ирландия - 5 (6)

5. Азербайджан - 1 (7)