12 октября в матче квалификации ЧМ-2022 сборная Сербии обыграла Азербайджан (3:1).
Сербия – Азербайджан – 3:1. Видео голов и обзор матча
События матча
|83'
|ГОЛ ! С пенальти забил Душан Тадич (Сербия).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Влахович (Сербия).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмин Махмудов (Азербайджан).
|30'
|ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Сербия).
Источник — Sport.ua
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