Илья ЗАБАРНЫЙ: «Поле не готово к таким матчам. Нужно что-то менять»

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.
- Чего не хватало для победы?
- Очень хорошо выбегали в контратаки, но не смогли реализовать моменты. Не хватило последнего паса, в этом была проблема.
- Степаненко после матча сказал, что поле было плохим. Вы можете это подтвердить?
- Согласен, это поле не готово к таким матчам. Нужно что-то менять, все падают. Ненормально, что только одна арена в стране может принимать такие матчи.
- Какие эмоции вызывает поддержка во Львове?
- Положительные люди приходят и смотрят на наш футбол. Играем для зрителей и для нашей страны.
Владимир Клепач из Львова, Sport.ua
Источник — Sport.ua
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Слабкий фізичний стан гравців збірної України, на мою думку, ключова причина загалом поганої гри збірної в 2021 році, як за Шевченко, так і за Петракова. Не витримуються гравці збірної України більше 60-65 хв інтенсивної гри.
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Слабкий фізичний стан гравців збірної України, на мою думку, ключова причина загалом поганої гри збірної в 2021 році, як за Шевченко, так і за Петракова. Не витримуються гравці збірної України більше 60-65 хв інтенсивної гри.
очевидно, что подавляющее большинство сборников подбухивает ... и хорошо подбухивает. тот же ярмола недавно вспоминал о своем запое после неудачи на крупном турнире.
печень бухающего футболиста в разы хуже выводит молочную кислоту, а закисленный организм теряет скорость реакции и силу мышц. для таких случаев в топовых командах имеется крупная служба физиотерапевтов, массажистов и диетологов - прогревают мышцы, массируют, кормят раскисляющей пищей и пр. даже крупных бухарей северной европы раскисляют за сутки.
у нас этого нихрена нет, а очень надо. И денег это не стоит больших - в любой хорошей коммерческой клинике есть услуги по раскислению и соответствующие приборы. Наверняка в киеве можно найти.
Лобановский же это организовывал 50 лет назад - Заваров много лет вспоминал как его заставляли выпивать в день 3 литра морковного сока (одного из сильнейших раскислителей организма). А сейчас даже в этом деградировали как и во всех остальных отраслях - везде продвигают блатников а не профи.
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