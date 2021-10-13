Илья ЗАБАРНЫЙ: «Поле не готово к таким матчам. Нужно что-то менять»

Защитник оценил матч отбора ЧМ-2022 против Боснии

  • 13.10.2021 00:51
  • 960 просмотров
  • 7 комментариев
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Поле не готово к таким матчам. Нужно что-то менять»
© sport.ua

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.

- Чего не хватало для победы?
- Очень хорошо выбегали в контратаки, но не смогли реализовать моменты. Не хватило последнего паса, в этом была проблема.
 
- Степаненко после матча сказал, что поле было плохим. Вы можете это подтвердить?
- Согласен, это поле не готово к таким матчам. Нужно что-то менять, все падают. Ненормально, что только одна арена в стране может принимать такие матчи.
 
- Какие эмоции вызывает поддержка во Львове?
- Положительные люди приходят и смотрят на наш футбол. Играем для зрителей и для нашей страны.

Владимир Клепач из Львова, Sport.ua

Источник — Sport.ua

(9 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    ona_proigraet
    online
    ona_proigraet, 13.10.2021 00:58
    +8
    какое нахрен поле, если оно для всех одинаковое
    Ссылка
    alefteev77
    online
    alefteev77, 13.10.2021 01:03 (изменен)
    +5
    Проблема з полем - це питання до УАФ та його керівників. Поле не було основною причиною нічиї. Боснійці ж змогли переломити гру та отримати бажаний для них результат.
    -
    Слабкий фізичний стан гравців збірної України, на мою думку, ключова причина загалом поганої гри збірної в 2021 році, як за Шевченко, так і за Петракова. Не витримуються гравці збірної України більше 60-65 хв інтенсивної гри.
    Ссылка
    Empty
    online
    Empty, 13.10.2021 00:54
    +3
    Боснійці на кращому полі грали сьогодні .. а ви на гіршому .. ясно-понятно
    Ссылка
    Nordenus
    online
    Nordenus, 13.10.2021 01:08
    +1
    Как же вы задолбали...
    Ссылка
    IngvarS
    online
    IngvarS, 13.10.2021 01:45
    0
    alefteev77, 13.10.2021 01:03
    Проблема з полем - це питання до УАФ та його керівників. Поле не було основною причиною нічиї. Боснійці ж змогли переломити гру та отримати бажаний для них результат.
    -
    Слабкий фізичний стан гравців збірної України, на мою думку, ключова причина загалом поганої гри збірної в 2021 році, як за Шевченко, так і за Петракова. Не витримуються гравці збірної України більше 60-65 хв інтенсивної гри.
    плохому танцору яйца мешают!
    очевидно, что подавляющее большинство сборников подбухивает ... и хорошо подбухивает. тот же ярмола недавно вспоминал о своем запое после неудачи на крупном турнире.
    печень бухающего футболиста в разы хуже выводит молочную кислоту, а закисленный организм теряет скорость реакции и силу мышц. для таких случаев в топовых командах имеется крупная служба физиотерапевтов, массажистов и диетологов - прогревают мышцы, массируют, кормят раскисляющей пищей и пр. даже крупных бухарей северной европы раскисляют за сутки.
    у нас этого нихрена нет, а очень надо. И денег это не стоит больших - в любой хорошей коммерческой клинике есть услуги по раскислению и соответствующие приборы. Наверняка в киеве можно найти.
    Лобановский же это организовывал 50 лет назад - Заваров много лет вспоминал как его заставляли выпивать в день 3 литра морковного сока (одного из сильнейших раскислителей организма). А сейчас даже в этом деградировали как и во всех остальных отраслях - везде продвигают блатников а не профи.
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.10.2021 01:02
    -1
    Empty, 13.10.2021 00:54
    Боснійці на кращому полі грали сьогодні .. а ви на гіршому .. ясно-понятно
    Нет ребята, для таких "технарей" как Булеца и Сикан это имеет огромное значение.
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    Владимир Пидвирный
    online
    Владимир Пидвирный, 13.10.2021 01:18
    -5
    Ти опудало безшабашенне грати треба. Ти потенційний довбень, а гол забили вони через кого?
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