Илья ЗАБАРНЫЙ: «Поле не готово к таким матчам. Нужно что-то менять»

Защитник сборной Украины Илья Забарный прокомментировал ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.

- Чего не хватало для победы?

- Очень хорошо выбегали в контратаки, но не смогли реализовать моменты. Не хватило последнего паса, в этом была проблема.



- Степаненко после матча сказал, что поле было плохим. Вы можете это подтвердить?

- Согласен, это поле не готово к таким матчам. Нужно что-то менять, все падают. Ненормально, что только одна арена в стране может принимать такие матчи.



- Какие эмоции вызывает поддержка во Львове?

- Положительные люди приходят и смотрят на наш футбол. Играем для зрителей и для нашей страны.

Владимир Клепач из Львова, Sport.ua