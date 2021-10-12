Виктор ЦЫГАНКОВ: «Сборная Украины не опускает руки, есть еще один матч»

Хавбек оценил матч отбора ЧМ-2022

  • 12.10.2021 23:53
  • 799 просмотров
  • 3 комментария
Виктор ЦЫГАНКОВ: «Сборная Украины не опускает руки, есть еще один матч»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.

«Безусловно, играли только на победу, потому что действовали дома. Получилось так, как получилось. Мы чуть подсели, нас прижали к воротам. Нужно было встречать выше было. Физическое состояние? Какая разница - есть силы или нет. Нужно было побеждать».

«Мы не опускаем руки, есть еще один матч. Будем играть на победу и надеяться на ошибки соперников. Огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали», - сказал Цыганков.

Источник — Футбол 1/2/3

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 13.10.2021 00:13
    0
    Матч то есть , но даже победа не гарантирует второе место.
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    garik_trinity
    garik_trinity, 13.10.2021 00:01
    0
    Один из немногих, к кому претензий не было по сегодняшней игре.
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    rasta13
    online
    rasta13, 12.10.2021 23:58
    0
    Ну ми побачили як ви без сил грали у другому таймі, тому думаю різниця є.
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