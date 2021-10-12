Виктор ЦЫГАНКОВ: «Сборная Украины не опускает руки, есть еще один матч»

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков оценил ничью 1:1 в матче отбора ЧМ-2022 против Боснии.

«Безусловно, играли только на победу, потому что действовали дома. Получилось так, как получилось. Мы чуть подсели, нас прижали к воротам. Нужно было встречать выше было. Физическое состояние? Какая разница - есть силы или нет. Нужно было побеждать».

«Мы не опускаем руки, есть еще один матч. Будем играть на победу и надеяться на ошибки соперников. Огромное спасибо болельщикам, которые нас поддерживали», - сказал Цыганков.