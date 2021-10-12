13-й тур
Ужгород
0 : 1
Подолье
12.10.2021, FT

Первая лига. Минимальная победа Подолья, ничья Прикарпатья и Агробизнеса

Состоялись еще два матча 13-го тура

  • 12.10.2021 19:38
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Первая лига. Минимальная победа Подолья, ничья Прикарпатья и Агробизнеса
© ФК Прикарпатье

Сегодня, 12 октября состоялись еще два матча в рамках 13-го тура Первой лиги. «Подолье» на выезде минимально обыграло «Ужгород». В еще одном западноукраинском противостоянии зрители голов не увидели – «Прикарпатье» и «Агробизнес» сыграли вничью.

«Ужгород» - «Подолье» - 0:1
Гол: Липовуз 8

«Прикарпатье» - «Агробизнес» - 0:0

Вчера «Металлист» дома разгромил «Кремень» 4:0.

Турнирная таблица Первой лиги

События матча
8' ГОЛ ! Мяч забил Андрей Липовуз (Подолье).

Источник — Sport.ua

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